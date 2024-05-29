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Экономист: новая система налогообложения закроет «лазейку» российскому бизнесу

Экономист Корнеев: изменения налоговой системы скажутся на предпринимателях

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Изменения в налоговом законодательстве в первую очередь скажутся на индивидуальных предпринимателях. При превышении определенного порога они теперь будут платить НДС по ставке 5% либо 7%, объяснил экономист Валерий Корнеев. Сократить налоги с помощью дробления бизнеса они больше не смогут, отметил он в беседе с 360.ru.

«[Бизнесмены] могут выбрать: либо платить НДС 20% по схеме «доходы минус расходы», либо платить НДС 5% или 7% в зависимости от оборота, — отметил эксперт. — Это сделано для того, чтобы исключить уход от налогов из-за дробления бизнеса».

Сейчас у предпринимателей популярна практика, когда при большом торговом обороте они дробят свой бизнес и регистрируют множество ИП, сокращая налоговую нагрузку. Теперь эту лазейку для них закроют, объяснил Корнеев, назвав это удачным решением. По его мнению, подобные изменения вполне обоснованы и не будут иметь негативных последствий.

«Никаких таких резких изменений, которые могли бы нанести кому-то серьезный ущерб, я не усмотрел», — подчеркнул экономист.

Напомним, в России предлагается ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. Сборы для состоятельных россиян составят от 15% до 22%, а налог на прибыль для компаний увеличится с 20% до 25%. Подробнее о том, кого коснутся нововведения, и куда планируется направить полученные доходы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам объяснили, как будет работать новая система НДФЛ.

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