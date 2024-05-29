Треть россиян не сталкивалась с повышением заплаты на нынешнем рабочем месте

Почти треть россиян признались, что не сталкивались с повышением зарплаты на нынешнем рабочем месте, такое же количество жителей страны сообщили, что в последний раз работодатель увеличил им оклад несколько лет назад. Такие данные представили аналитики медиахолдинга Rambler&Co и сервиса Работа.ру, опросившие более 69 тыс. респондентов, чтобы узнать, как в России повышают зарплату.

Согласно исследованию, 21% опрошенным подняли оклад в прошлом году, 10% — в нынешнем, 7% — в этом полугодии, 5% — в этом квартале, 4% — в этом месяце.

Почти половина респондентов (48%) уверены, что работодатель должен поднимать заплату раз в год. 27% проголосовали за вариант «не реже раз в полгода». 11% считают, что это стоит делать не реже раза в квартал, 6% — раз в 2 года, 3% — не реже раза в месяц. Вариант «по требованию сотрудника» предпочли 5% респондентов.

При этом 53% респондентов убеждены, что фиксированное повышение зарплаты каждый год положительно влияет на рост эффективности коллектива. 21% считают, что этому способствуют плавающие повышения в зависимости от производительности. 16% отдали предпочтение редким, но значительным повышениям, а 10% — частым, но небольшим увеличениям.

К факторам, которые работодатели должны учитывать при решении о повышении зарплаты, 12% респондентов отнесли объем работ, 11% — опыт, 9% — эффективность, 8% — рыночную стоимость навыков, 2% — умение организовать работу команды, 1% — коммуникабельность и столько же — реализацию крупных и сложных проектов.

Однако большинство респондентов сошлись во мнении, что значение имеют все вышеперечисленные факторы.

В том, что инициировать увеличение оклада должен руководитель, уверены 80% участников опроса. 11% указали на отдел кадров, 6% — на самого сотрудника, 3% — на бухгалтерию.

При этом 43% респондентов признались, что им сложно дается разговор о повышении зарплаты из-за стеснения. 27% легко справляются с нервозностью. 17% предпочитают говорить об этом в неформальной обстановке, а для 13% обсуждение этого вопроса с руководителем не является проблемой.