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РССП отметил вклад Трансмашхолдинга в устойчивое развитие

Трансмашхолдинг выиграл гран-при конкурса РСПП среди российских компаний

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Пресс-служба АО «ТМХ»

Трансмашхолдинг (ТМХ) стал обладателем гран-при всероссийского конкурса «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2023», организованного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В этому году ТМХ подал заявки на конкурс в трех номинациях из четырнадцати: «За динамичное развитие бизнеса», «За достижения в области охраны труда и здоровья работников» и «За высокотехнологичный проект» (компания представила несколько разработок, среди которых магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ28, созданный для работы на БАМе).

Учитывая успехи Трансмашхолдинга в разных направлениях, оргкомитет конкурса решил удостоить компанию гран-при.

Конкурс «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» ежегодно проводится с 2008 года. Его цель — содействие устойчивому развитию бизнеса, а также определение наиболее динамично развивающихся отечественных компаний, обеспечивающих технологический суверенитет страны.

По словам первого заместителя генерального директора ТМХ Александра Морозова, ежегодно создавая новые образцы высокотехнологичной продукции, холдинг уделяет большое внимание ее качеству, техническому оснащению предприятий, а также условиям труда сотрудников.

В течение последних 10 лет в развитие компании инвестировано более 130 млрд рублей.

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