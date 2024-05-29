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МСП привлек 82 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

Глава Корпорации МСП Исаевич: более 8,4 тыс. компаний получили господдержку

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Малый и средний бизнес получил более 81,8 млрд рублей финансирования под «зонтичные» поручительства в I квартале 2024 года, рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, объем полученных средств вырос в 2,6 раза по сравнению с I кварталом 2023 года.

«Почти в 3,5 раза выросло количество получателей господдержки и составило 8,4 тысяч компаний. Главным локомотивом стал микробизнес, на который пришлось 60% объема кредитов», — сказал Исаевич.

Лидерами по объему кредитования под «зонтичные» поручительства стали Москва (19,3 млрд рублей, +262%), Санкт-Петербург (6,7 млрд рублей, +189%) и Ростовская область (4,1 млрд рублей, +653%).

Исаевич добавил, что благодаря «зонтичным» поручительствам микро-, малый и средний бизнес может привлекать финансирование в виде кредита при отсутствии или недостаточности залога.

«Зонтичные» поручительства обеспечивают до 50% от суммы кредита, а максимальная сумма 1 поручительства может быть до 1 млрд рублей на срок до 15 лет.

Напомним, «зонтичный» механизм предоставления поручительств запустили в 2021 году по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году. Он реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

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