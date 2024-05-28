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Известный производитель кормов для кошек и собак возобновил поставки в РФ

Ретейлер «Лента» вновь начал закупать часть кормов Mars после ценового спора

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Shutterstock

Сеть магазинов «Лента» начала возобновлять закупку части ассортимента кормов для домашних животных производства Mars, включая бренды Pedigree, Whiskas, Royal Canin и Sheba. Как сообщили РБК в пресс-службе ретейлера, будут поставляться товары, востребованные покупателями, по которым удастся обеспечить стабильные цены.

Представитель Mars подтвердил получение заказов от «Ленты» и отгрузку продукции.

В апреле «Лента» приостанавливала закупку кормов Whiskas, Pedigree и др. из-за разногласий по закупочным ценам. В Mars заявляли, что 1,5 года не повышали стоимость кормов, несмотря на рост цен на сырье и логистику. Помимо кормов, из-за ценовых разногласий с Mondelez временно пропадали с полок «Милка», Oreo, Alpen Gold, но вскоре вернулись.

По данным Росстата, в 2023 году сухие корма для животных в рознице подорожали на 15% — до 328 руб./кг, максимум за 12 лет. В 2022-м рост составил 30%. ФАС признала Mars и «Нестле Россия» (73,1% рынка) коллективно доминирующими. Компании пообещали снизить цены и предоставить скидки сетям до 30%.

Ранее Минсельхоз назвал стабильным продовольственный рынок.

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