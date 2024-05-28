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Ценам на золото предрекли значительный рост к концу 2024 года

Аналитики UBS повысили прогноз цен на золото до $2600 к концу 2024 года

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Биржевая стоимость золота к концу текущего года превысит $2600 за унцию, следует из обновленного прогноза швейцарского банка UBS. До этого аналитики прогнозировали рост котировок до $2200 за унцию.

При этом ожидается, что к октябрю цена металла закрепится выше отметки в $2400 за унцию. Сейчас стоимость июньских фьючерсов на золото торгуется вблизи $2350 за унцию.

Одним из основных драйверов роста цен на драгметалл является высокий спрос со стороны мировых центробанков, отмечают аналитики UBS. Главным покупателем в текущем году выступает Народный банк Китая.

По итогам первого квартала Россия опустилась с шестого на восьмое место в мире по объему золотовалютных резервов. Запасы страны оцениваются в $424 млрд.

Ранее выяснилось, что золота в шкатулках россиян хранится больше, чем в подвалах ЦБ.

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