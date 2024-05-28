White box стал самым популярным форматом отделки в столичных апартах

За пять месяцев на рынок столицы в старых границах вышло всего три проекта, в которых суммарно запланирован 2 541 юнит на 94 тыс. кв. м. Наибольшая доля запроектированных лотов приходится на апартаменты с отделкой white box — 37% или 941 объект для постоянного проживания в корпусах 1 и 2 комплекса «Аквилон Signal».

Второе место заняли апартаменты без отделки — 33% (842 лота), третье апарты в чистовом варианте — 30% (758 юнитов). Такие данные предоставили эксперты Группы «Аквилон», проанализировавшие виды отделки апартаментов в комплексах комфорт- и бизнес-классов, где продажи открылись в период с декабря 2023 по конец апреля 2024 года.

В компании отметили, что в открытой продаже на конец апреля в новых апарт-проектах обоих классов суммарно находилось 960 лотов: 431 объект в отделке white box, представленный только в «Аквилон Signal». При этом в других проектах экспонировались 320 апартаментов с чистовой отделкой и мебелью, 209 — в варианте shell&core.

По словам руководителя отдела развития продаж Группы «Аквилон Москва» Михаила Рогатых, компания всегда по умолчанию ставит white box в своих проектах.

«Это осознанное решение в рамках идеологии разумного девелопмента, которое позволяет минимизировать износ отделки общественных

пространств после ввода зданий в эксплуатацию», — отметил Михаил Рогатых.

Он пояснил, что после сдачи объекта неизбежно возникает тонкий момент: одно дело, когда черновые работы в апартаментах или квартирах уже выполнены, и клиентам остается только доделать «косметику», другое — когда помещение принято без отделки, и нужно делать все «с нуля».

Материалы для ремонта рабочие несут через только что отделанные лобби, коридоры, лифтовые холлы. Соответственно, места общего пользования в доме намного быстрее теряют свой презентабельный вид.