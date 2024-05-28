Банки призвали комплексно подходить к безопасности сбережений клиентов

Банки должны комплексно подходить к безопасности сбережений клиентов, в том числе через суточные лимиты, считает эксперт по цифровой трансформации Игорь Шилько.

По его словам, суточный лимит до 1 млн рублей в сутки на переводы себе в другие банки при использовании системы быстрых платежей в Сбере оптимален и позволяет обезопасить средства клиентов.

«Чтобы максимально обезопасить свои сбережения, на мой взгляд, стоит использовать комплексный подход, частью которого вполне может быть установление лимитов на переводы в приложении банка», — сказал он.

Также Шилько считает, что стоит прислушаться к рекомендациям ЦБ РФ.

В Сбере отметили, что клиент может повысить суточный лимит на переводы себе по номеру счета в другие банки до 30 млн рублей в сутки без комиссии.

«Подтверждение по биометрии для изменения лимита не требуется. Это более надежный и безопасный способ перевода средств, так как минимизирует риск мошенничества, в том числе с использованием социальной инженерии», — сказал Шилько.

Напомним, ранее в России вступили в силу новые правила переводов себе на счет в другой банк. Сбер с 1 мая 2024 года отменил комиссию на переводы до 30 млн в месяц самому себе в другие банки согласно требованиям закона.