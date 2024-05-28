Стала известна неожиданная черта клиентов МФО

Каждый восьмой россиянин, регулярно делающий пожертвования на благотворительность, является клиентом микрофинансовых организаций (МФО). Об этом свидетельствуют данные совместного исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру» и сервиса VK Добро, в котором приняли участие свыше 3 тыс. респондентов из разных регионов страны. Копия есть у «Газеты.Ru».

Аналитики выяснили, что 12% опрошенных филантропов являются действующими заемщиками МФО либо брали микрозаймы в течение последних 5 лет. Чаще всего это жители Московского региона – 27%, Сибири – 21%, Краснодарского края – 19%, Санкт-Петербурга и Ленобласти – 13%, а также 20% граждан из других субъектов РФ. Средний размер их ежемесячного или квартального пожертвования составляет около 900₽.

Как отмечают исследователи, клиенты МФО нередко относятся к малообеспеченным слоям населения. Тем не менее, они охотно помогают тем, кто оказался в еще более сложной жизненной ситуации. Так, 18% опрошенных данной категории жертвуют средства взрослым, попавшим в трудные обстоятельства. Для сравнения, респонденты, не связанные с микрофинансовым рынком, предпочитают поддерживать детей (32%).

Кроме того, 12% благотворителей-заемщиков оказывают помощь нуждающимся пенсионерам, а 13% – бездомным животным. При этом четверть (26%) из них жертвует средства сразу на несколько направлений в зависимости от конкретной ситуации.

«Клиенты МФО часто рассматриваются обществом как малозащищенная группа. Однако данные самих компаний показывают высокую вовлеченность заемщиков в благотворительные проекты. Более 25% займов берутся на неотложные нужды, включая лечение родных и питомцев. Неудивительно, что подобные люди остро реагируют на чужую беду», рассказал генеральный директор «Выберу.ру». Григорий Бурденко.

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