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Швеция выделит более $60 млн на энергоснабжение Украины

Швеция выделит Украине $61,5 млн на помощь в области энергоснабжения

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Depositphotos

Правительство Швеции выделит 650 млн крон ($61,54 млн) «на удовлетворение наиболее насущных потребностей в энергоснабжении Украины, таких как покупка технического оборудования». Об этом сообщила правительственная канцелярия, передает ТАСС.

Средства будут направлены через Фонд энергетической поддержки Украины международной организации Energy Community. Еще 150 млн крон ($14,20 млн) направят в Фонд развития ООН (UNDP) для финансирования «срочного строительства энергетической инфраструктуры» в стране.

Приоритетной целью станет энергообеспечение Харькова, помощь также направят Одессе, Киеву и Николаеву.

Украины испытывает большую потребность в техническом оборудовании и других ресурсах для производства энергии, включая генераторах и трансформаторах, отмечает шведские эксперты.

20 мая гендиректор входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что Украине хронически не хватает собственных мощностей и импорта электроэнергии для покрытия текущих потребностей.

Ранее Укрэнерго предупредила об отключениях света по всей стране.

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