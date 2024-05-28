Стало известно, сколько зарабатывают SEO-оптимизаторы в России

За январь-май 2024 года в России было открыто почти 4 тыс. вакансий для специалистов, которые занимаются внешней и внутренней оптимизацией сайта – спрос на них увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом медиана предлагаемой заработной платы выросла на 15 тыс. руб. и составила 75 тыс. руб. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового ресурса hh.ru ко Дню SEO-оптимизатора 28 мая.

Чаще всего SEO-оптимизаторов в 2024 году ищут компании из отраслей «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (62% от всех вакансий SEO-оптимизаторов в первые 5 месяцев 2024 года), «СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование» (28%), «Услуги для бизнеса» (11%).

Наиболее высокую зарплату специалистам по оптимизации сайтов сегодня предлагают в телеком-отрасли – сразу 200 тыс. руб. (год к году — без изменений). На втором месте по уровню предлагаемых SEO-специалистам зарплат – компании, оказывающие услуги для бизнеса (97,5 тыс. руб., рост на 12 тыс. руб. год к году), на третьем – организации из отрасли «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (95 тыс. руб., без изменений).

В региональном разрезе наиболее высокие зарплаты SEO-оптимизаторам готовы платить работодатели из Москвы (82,5 тыс. руб., что на 12,5 тыс. больше, чем год назад), Самарской области (75,0 тыс. руб., без изменений) и Свердловской области (73,0 тыс. руб., рост на 13 тыс. руб.).

Исследование было проведено на прошлой неделе.

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