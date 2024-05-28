Россиянам пообещали снижение цен на аренду жилья летом

Цены на аренду квартир в России снизятся на 5-10% в июне-июле 2024 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

«Стоит заранее проговорить с собственником этот вопрос, либо снять жилье заранее, но при этом попросить, чтобы собственник смог поторговаться по арендной ставке», — отметил брокер.

Брокер назвал июнь и июль самыми выгодными месяцами с точки зрения скидок на аренду жилья и рекомендовал при необходимости снять жилье именно до августа. Ракута уточнил, что в июне-июле все потенциально хорошие варианты могут разойтись, и уже в конце лета арендовать квартиру будет сложнее. Тем не менее брокер не ждет падения спроса на аренду. По словам Ракуты, спрос на съем квартир будет оставаться высоким, пока ставки по рыночной ипотеке будут сохраняться на уровне 17-18% годовых.

По данным «Авито Недвижимости», средняя цена долгосрочной аренды квартир в России с 1 по 15 мая 2024 года составила 30 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го ставка съема жилья выросла на 20% или 5 тыс. рублей.

Исходя из оценки, средняя ставка аренды может снизиться до 27-28,5 тыс. рублей летом.

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