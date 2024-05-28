Россиянам рассказали, что входит в стаж для пенсии

Стаж для пенсии россиян включает периоды работы, осуществления социально-значимой деятельности и получения пособия по безработице. Об этом «Газете.Ru» сказала доктор экономических наук, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

К периодам работы относят время официального трудоустройства по трудовому договору, индивидуального предпринимательства и временную нетрудоспособность по больничному листу. В периоды осуществления социально-значимой деятельности входят: отпуск по уходу за каждым ребенком до достижения ими возраста 1,5 лет (но не более 6 лет в общей сложности), военная служба по призыву, уход за нетрудоспособным (инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за человеком, достигшим 80 лет), а также учеба в техникуме, вузе и прочих учебных заведениях (включается в стаж только при определенных обстоятельствах и при условии, что это увеличит размер пенсии).

Финогенова привела пример. Россиянка 1972 года рождения начала свою трудовую деятельность в 1994 году, до этого она пять лет очно обучалась в вузе. В 2005-2007 годах брала отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, а также аналогичный отпуск брался в 2009-2011 годах.

«В стаж для пенсии войдут весь период страхового стажа, то есть те годы, в течение которых она официально работала и работодателем уплачивались пенсионные страховые взносы. Поскольку пенсионный возраст для женщин составляет 60 лет, гражданка может выйти на пенсию в 2032 году — таким образом будет учитываться страховой стаж с 1994 по 2032 год: 38 лет, из них 3 года — отпуск по уходу за двумя детьми», — сказала экономист.

По ее словам, в настоящее время периоды учебы не учитываются в стаже после изменения пенсионного законодательства в 2002 году, тем не менее обучение гражданки осуществлялось до этого срока (5 лет очного обучения), поэтому учет стажа будет вестись по старому страховому законодательству, и годы учебы будут учтены при расчете стажа.

Таким образом, общий стаж, который будет применяться для исчисления пенсии, составит 43 года, подытожила Финогенова.

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