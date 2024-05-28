Стало известно, как близость к БКЛ и МЦД влияет на стоимость квартир

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках рядом с Большой кольцевой линией и МЦД составляет 519 тыс. рублей, что на 5% выше, чем на аналогичные варианты вдали от удачных транспортных узлов поблизости. В шаговой доступности от пересадочных станций БКЛ и МДЦ в Москве застройщики продают более 2,4 тыс. квартир или 5% от общего объема новостроек столицы. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По подсчетам аналитиков, в 15 минутах ходьбы от пересадочных станций БКЛ и МЦД расположено 23 жилых комплекса. Наибольшая доля предложения рядом с БКЛ и МЦД приходится на бизнес-класс (более 1 тыс. помещений или 46% от общего объема), далее следуют новостройки массового сегмента (754 помещения или 32%) и премиум-класса (525 квартир и апартаментов, 22%).

В комфорт-классе средняя цена квадратного метра – 380 тыс. рублей, в бизнес-классе – 470 тыс. рублей, а в премиум-классе – 695 тыс. рублей.

Большая кольцевая линия – это новая линия Московского метрополитена, которая соединяет многие районы Москвы и обеспечивает пересадки на другие линии метро, МЦК и МЦД. С помощью пересадок с БКЛ на МЦД можно добраться до многих городов Подмосковья: Одинцово, Лобня, Подольск, Нахабино и других. Пассажиры могут пользоваться единой билетной системой на МЦД и метро, а пересадки между БКЛ и МЦД бесплатны при оплате проезда картой «Тройка» по тарифу «Кошелек» или банковской картой.

Ранее сообщалось, что Москву-реку активно застраивают жилыми комплексами.