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В России оценили последствия прекращения деятельности Raiffeisen Bank

Аудитор Гладких-Родионов: уход Raiffeisen Bank из России был ожидаемым

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Shutterstock

Завершение работы Raiffeisen Bank и UniCredit в России приведет к тому, что российская финансовая система перестанет быть связанной с западной. Об этом рассказал генеральный директор аудиторской компании «Уверенность», аудитор Максим Гладких-Родионов, передает Pravda.Ru.

«Конечно, нельзя сказать, что это хорошая новость, потому что последняя ниточка, связывающая, нашу финансовую систему с мировой финансовой системой, западной, рвется. Это было ожидаемо, что эти банки уйдут, и, в общем, ничего хорошего в этом нет, но это было ожидаемо», — сказал эксперт.

По его словам, доля рынка, которую занимают эти кредитно-финансовые учреждения в банковской системы России, стремительно сокращается, однако, российский рынок финансовых услуг остается ключевым и прибыльным для них. Он уточнил, что российская «дочка» Raiffeisen Bank International в 2023 году принесла более половины прибыли холдинга — €1,34 млрд.

15 мая Raiffeisen Bank International получил предупреждение от Министерства финансов США. Регулятор пригрозил банку ограничить его доступ к американской финансовой системе из-за присутствия в России. Предупреждение американского Минфина усиливает давление на Raiffeisen, который является важным финансовым мостом для российских граждан и компаний на Запад. Большинство международных платежей осуществляется именно через австрийский банк. Также свою работу в России продолжает итальянский UniCredit.

Ранее Raiffeisen отреагировал на угрозы США из-за своего бизнеса в России.

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