Путин назвал важным переход РФ и Узбекистана на нацвалюты в расчетах

Президент России Владимир Путин назвал важным переход на национальные валюты в расчетах с Узбекистаном, передает ТАСС.

«Наши страны последовательно переходят в расчетах на национальные валюты, что мы считаем чрезвычайно важным», — сказал Путин по итогам российско-узбекистанских переговоров.

Он отметил, что в финансовых взаиморасчетах России и Узбекистана укрепляется сотрудничество между кредитно-банковскими учреждениями. Доля рубля в двусторонних коммерческих сделках по итогам прошлого года достигла 58% и продолжает расти, подчеркнул российский лидер.

27 мая в Ташкенте прошли переговоры Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Они завершились спустя 3 часа 41 минуту. Сначала президенты беседовали в узком составе, а затем продолжили общение в расширенном.

Путин и Мирзиёев обсуждали сотрудничество стран в сфере экономики, отметили успехи в наращивании товарооборота, а также обозначили перспективы для увеличения инвестиций и поговорили о промышленных проектах. По итогам встречи они подписали ряд документов.

Ранее Владимир Путин предупредил западную элиту о конце «бала вампиров».