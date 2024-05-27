Продажи игровых консолей в РФ выросли на 70%

Продажи игровых консолей в России стремительно растут. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ретейлеров.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», за первые четыре месяца 2024 года в стране было реализовано около 580 тыс. игровых приставок — почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Увеличиваются и продажи в денежном выражении. В пресс-службе ретейлера прогнозируют, что по итогам 2024 года общий объем рынка консолей не опустится ниже 40 млрд рублей, что станет рекордным показателем за последние годы. В 2023-м максимум составлял 24 млрд рублей.

Данные «Авито» подтверждают тренд. В I квартале 2024-го по сравнению с тем же периодом прошлого года продажи популярных игровых брендов выросли на десятки процентов: Steam — в 2,3 раза, Sony — на 54%, Nintendo и Xbox — на 47% и 33% соответственно.

Эксперты объясняют повышенный спрос снижением цен. Руководитель Content Review Сергей Половников отмечает, что из-за пандемии и дефицита комплектующих новейшие приставки Sony и Microsoft массово появились в России лишь в 2022 году по ценам 80-90 тыс. рублей. Сейчас же их стоимость опустилась примерно до 50 тыс. руб., что сделало консоли доступными широкому кругу геймеров.

До этого в России начали обсуждать создание игровой приставки и поддерживаемых ей игр.

Ранее холодная весна спровоцировала всплеск продаж игровых гаджетов в России.