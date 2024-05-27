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Суд удовлетворил ходатайство «Северстали» по «делу металлургов»

Суд утвердил мировое соглашение «Северстали» и ФАС по «делу металлургов»

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Shutterstock

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил мировое соглашение между ФАС (Федеральной антимонопольной службой) России и компанией «Северсталь» по «делу металлургов», по которому компания была оштрафована на сумму свыше 8,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом сообщалось, что «Северсталь» оспаривала в суде акты ФАС о нарушении антимонопольного законодательства и предписание от 24 февраля 2022, а также постановление о привлечении к административной ответственности от 29 сентября 2022 года.

Отмечается, что апелляционный суд занимался рассмотрение дела по правилам первой инстанции и перевел разбирательство в закрытый режим. Ходатайство «Северстали» было удовлетворено.

До этого сообщалось, что «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) были признаны нарушителями антимонопольного законодательства РФ.

В ФАС сообщили, что три этих компании с января 2021 года установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на российском рынке. Как указали в пресс-службе, комиссия ведомства пришла к выводу, что рост цен на горячекатаный прокат на этом рынке в прошлом году «был не в полной мере обусловлен рыночными факторами».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ): на железную руду, коксующийся уголь и калийные соли.

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