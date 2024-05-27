Сбер повысил ставки по вкладам

Сбер с 27 мая повысил максимальную ставку по «СберВкладу» до 15% годовых, сообщает пресс-служба банка.

В банке отметили, что сумма вклада, срок и способ открытия влияют на доходность, а выплаты можно получать ежемесячно или в конце срока.

Ранее первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев рассказал, что Сбер поможет своим клиентам достичь их жизненных целей.

Он отметил, что Сбер стремится не только привлекать новых клиентов, но и повышать лояльность текущей клиентской базы.

«Клиенту должно нравиться пользоваться нашими сервисами, чтобы он при прочих равных условиях выбрал нас, а не другого участника рынка», — сказал Царев.