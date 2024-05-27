В Сбере не зафиксировали оттока средств на фоне вступления закона о бесплатных переводах

Сбербанк не фиксирует оттока средств физлиц из-за вступления в силу закона о бесплатных переводах до 30 млн рублей, сообщил «Интерфаксу» первый зампред правления банка Кирилл Царев.

Напомним, закон, обязывающий банки переводить без комиссий средства физлиц со своих счетов и вкладов в другие кредитные организации на сумму до 30 млн рублей в месяц, вступил в силу 1 мая.

Переводить средства без комиссии в пределах лимита можно будет по номеру счета через мобильные приложения, в личном кабинете на сайте банка, а также по номеру своего телефона через систему быстрых платежей (СБП).

Максимальная сумма одного перевода в СБП — 1 млн рублей. В случае необходимости клиент банка может сделать несколько операций.

Ранее у Сбербанка было ограничение на перевод в день не более 1 млн рублей. ЦБ РФ на прошлой неделе разъяснил, что банки не могут ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами гражданина в разных банках в пределах 30 млн рублей.

«Дневные лимиты мы адаптировали под новый закон, тем самым предоставив возможность всем клиентам банка использовать право перевести 30 млн в месяц без комиссий. Ранее такие лимиты были доступны, например, в «Сбер Первый». Хочу отметить, что до 1 мая комиссия на переводы крупных сумм в безналичной форме точно не была сдерживающим фактором перевода денег из одного банка в другой», — сказал Царев.

Он уточнил, что Сбербанк повысил лимит до 30 млрд рублей при переводе со счета на счет, но сохранил его в размере 1 млн рублей при переводе по системе быстрых платежей (по номеру телефона) из-за рисков мошенничества, так как перевод только по номеру телефона и имени имеет меньшую защиту, чем перевод по полным реквизитам счета, подчеркнул первый зампред правления Сбера.

Первый зампред правления Сбера подчеркнул, что перевод «счет-счет» в Сбербанке, то есть самому себе, сегодня можно сделать без ограничений в рамках 30 млн рублей в месяц без комиссии. Для того, чтобы увеличить лимит в мобильном приложении и сделать перевод, не требуется подтверждать операцию биометрией.