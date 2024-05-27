Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, стоит ли ожидать серьезного подорожания мороженого

Специалист Белов: серьезное подорожание мороженого в России не произойдет

close
100%
Unsplash

Цены на мороженое в России в 2024 году будут изменяться теми же темпами, что и цены на другие продукты питания и молочную продукцию. Об этом kp.ru рассказал генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

По его словам, серьезного роста цен на мороженое не ожидается.

«Прошлый год был для индустрии очень хорошим. В 2023 году россияне потребили рекордное количество мороженого: более 3 кг на душу населения, в общей сложности более полумиллиона тонн. Этот сезон тоже ожидается достаточно жарким. С учетом этого мы можем поставить очередной рекорд потребления мороженого за весь постсоветский период», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что в 2023 году молочная индустрия столкнулась с трудностями, в том числе, из-за роста себестоимости сырого молока, зарплат, стоимости электричества и железнодорожных перевозок.

«Однако в прошлом году рост цены на мороженое был примерно в два раза ниже, чем в среднем темпы продовольственной инфляции (по данным Росстата, продукты в 2023 году подорожали на 8,16%, — Прим. ред.)», — добавил Белов.

В конце марта кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал «Газете.Ru», что цены на мороженое в России летом 2024 года вырастут на 3-5%.

Ранее сообщалось, что в России стали производить больше мороженого.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами