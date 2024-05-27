Россиянам рассказали, стоит ли ожидать серьезного подорожания мороженого

Цены на мороженое в России в 2024 году будут изменяться теми же темпами, что и цены на другие продукты питания и молочную продукцию. Об этом kp.ru рассказал генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

По его словам, серьезного роста цен на мороженое не ожидается.

«Прошлый год был для индустрии очень хорошим. В 2023 году россияне потребили рекордное количество мороженого: более 3 кг на душу населения, в общей сложности более полумиллиона тонн. Этот сезон тоже ожидается достаточно жарким. С учетом этого мы можем поставить очередной рекорд потребления мороженого за весь постсоветский период», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что в 2023 году молочная индустрия столкнулась с трудностями, в том числе, из-за роста себестоимости сырого молока, зарплат, стоимости электричества и железнодорожных перевозок.

«Однако в прошлом году рост цены на мороженое был примерно в два раза ниже, чем в среднем темпы продовольственной инфляции (по данным Росстата, продукты в 2023 году подорожали на 8,16%, — Прим. ред.)», — добавил Белов.

В конце марта кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал «Газете.Ru», что цены на мороженое в России летом 2024 года вырастут на 3-5%.

Ранее сообщалось, что в России стали производить больше мороженого.