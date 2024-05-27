ЕЦБ готов начать снижение процентных ставок

Европейский центральный банк намерен начать снижать процентные ставки с их исторического максимума уже на следующей неделе, дав четкий сигнал о смягчении денежно-кредитной политики еврозоны. Об этом заявил главный экономист ЕЦБ Филип Лейн, отметив, что опасения по поводу негативных последствий опережающего снижения ставок в сравнении с ФРС США не являются обоснованными, передает Financial Times.

«Если не считать крупных сюрпризов, на данный момент мы видим достаточно оснований для снятия верхнего предела ограничений», — сказал Лейн.

Инвесторы ожидают, что ЕЦБ снизит базовую депозитную ставку на 0,25 процентного пункта с рекордных 4% на предстоящем заседании. Это произойдет на фоне замедления инфляции в еврозоне почти до целевого показателя в 2%.

Некоторые центробанки уже снизили ставки в этом году из-за падения инфляции, в том числе в Швейцарии, Швеции, Чехии и Венгрии. Однако среди крупнейших экономик ФРС и Банк Англии не пойдут на такой шаг до середины лета, а Банк Японии, вероятно, продолжит ужесточение, уточнило издание.

До этого ЕЦБ призвал европейские банки скорее покинуть Россию.

Ранее Макрон заявил, что Европе нужна «более смелая монетарная политика».