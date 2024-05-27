Минфин нашел новый способ получать доход за счет бюджета

Бюджет РФ может получить дополнительный доход за счет проведения операций РЕПО (продажа ценных бумаг при одновременном договоре об их обратном выкупе) нового типа. Об этом сообщают «Известия».

Издание отмечает, что инициативу уже рассматривают в кабмине РФ, Федеральному казначейству хотят разрешить предоставлять банкам ценные бумаги в долг. До этого оно могло давать в долг только деньги.

Отмечается, что благодаря нововведению бюджетная система сможет получать до 200 млрд рублей в год. Новый инструмент поможет более эффективно распоряжаться государственными средствами, уверены эксперты.

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов отметил, что в казначействе зачастую остаются неиспользованные средства, которые поступают на единый счет и находятся там несколько дней. Средняя величина такого остатка в течение года — приблизительно 1–1,5 трлн рублей. Это достаточно крупная сумма, поэтому Министерство планирует использовать эти средства для привлечения дохода.

На днях агентство Bloomerg сообщило, что министры финансов «Большой семерки», в которую входят США, Германия, Франция, Япония, Италия, Великобритания и Канада, намерены объявить, что российские активы в ЕС и США останутся замороженными до того момента, пока Москва не компенсирует ущерб Украине от проведения спецоперации.

Ранее США предупредили банки Европы о серьезных рисках из-за России.