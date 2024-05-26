Эксперт предсказал предел падения нефти из-за США

В 2024 году мировой рынок нефти будет достаточно хорошо сбалансирован по спросу и предложению, при этом цены могут держаться в коридоре $70-90 за баррель. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто.

«В 2024 году рынок будет достаточно хорошо обеспечен предложением от нефтедобывающих стран. Этому поспособствует более высокий, чем ожидалось, рост добычи нефти странами, не входящими в ОПЕК+, если не будет существенных сбоев в потоках из-за ситуации в Красном море», — отметил он.

В ОПЕК+ входят Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Бразилия, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан. Основной целью ОПЕК+ является поддержание устраивающие стран-участников цены на нефть, — прим. «Газеты.Ru»

По словам Солабуто, согласно прогнозам, мировое предложение нефти вырастет на 1,5 млн баррелей в сутки и достигнет рекордного уровня 103,5 млн баррелей. Глобальный спрос также увеличится на 1,2 млн б/с, до 102,95 млн б/с.

«Цены на нефть будут в диапазоне $70-90 за баррель в зависимости от динамики добычи в США: чем больше будут добывать, тем больше будет предложения и тем ниже будут цены. Сейчас американские нефтяники наращивают добычу быстрее прогнозов», — пояснил эксперт.

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