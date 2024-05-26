Тегеран утвердил дальнейший рост добычи иранской нефти

Правительство Ирана утвердило план Национальной нефтяной компании (НИНК) по наращиванию добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки — до 4 млн баррелей в день. Как сообщает агентство Tasnim, соответствующее решение было принято 25 мая на заседании правительственной комиссии по экономическим вопросам. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

На встрече под председательством и.о. президента Мохаммада Мохбера присутствовали главы ключевых министерств, включая министра нефти Джавада Оуджи. Он представил план НИНК по доведению уровня нефтедобычи с нынешних 3,6 млн баррелей в сутки до 4 млн.

По данным источников Reuters, Тегеран уже повысил цены на июньские поставки нефти до $3,1 за баррель. В апрельском отчете ОПЕК среднесуточный уровень добычи в Иране в первом квартале 2024 года оценивался в 3,174 млн баррелей.

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