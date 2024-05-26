Аналитик предрекла краткосрочное снижение цен на газ в Европе

Стоимость газа на европейских биржах после достижения пика в $400 за 1 тыс. куб.м может снизиться до $370-360. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мнение эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской.

«Техническая картина указывает на высокую вероятность коррекции в активе. Вероятная ее цель – $360-370 за тысячу кубометров», — отметила Рокотянская.

Однако затем, по мнению эксперта, рост может возобновиться.

«После этого возможно продолжение движения наверх. Прошлым летом случались и более серьезные всплески роста – ценник поднимался выше $500 за тысячу кубометров», — констатировала она.

Рокотянская назвала сочетание нескольких факторов, обусловивших текущее повышение цен. Во-первых, несмотря на хорошую заполненность европейских ПХГ (47% выше среднего за 5 лет), их все равно необходимо продолжать пополнять, что подогревает спрос.

Во-вторых, австрийская OMV заявила о риске по решению суда невыплаты «Газпрому» за поставки газа, что может спровоцировать прекращение поставок в страну и стресс на рынке. В-третьих, наблюдались перебои в добыче у крупного поставщика — Норвегии. В-четвертых, транзит российского газа через Украину под вопросом, т.к. действующее соглашение истекает в этом году, а Киев не хочет его продлевать, подытожила эксперт.

Ранее был назван главный покупатель российского газа в Европе.