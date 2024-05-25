Россияне рассказали, сколько готовы заплатить за смену в детском лагере этим летом

Большинство российских родителей (56,6%) не готовы платить за путевку ребенка в детский лагерь больше 50 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные компании SportZania, пишет АТОР.

Отправить ребенка в лагерь на неделю за 50-75 тыс. рублей готовы 28,1% опрошенных. Варианты до 100 тыс. рублей рассматривают 8% респондентов, остальные готовы отдать за недельную смену больше 100 тыс. рублей.

Основным критерием выбора лагеря, по результатам опроса, стала программа (34%). Комфортная площадка и умеренная стоимость оказались на втором месте по значимости, за эти аспекты проголосовало равное количество респондентов — по 26,9%.

Меньше всего внимания при выборе детского лагеря россияне уделяют питанию (12,2%).

«Наименьшее количество голосов по теме питания объяснимо. Любая площадка для лагеря обязана обеспечить детям здоровое, сбалансированное и правильное питание, поэтому на этот счет родители могут не переживать», — комментирует гендиректор SportZania Игорь Пугачев.

До этого 72% россиян признались в превышении запланированных расходов на ремонт.

Ранее стало известно, сколько россиян пойдут в отпуск летом.