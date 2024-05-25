Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали, сколько готовы заплатить за смену в детском лагере этим летом

SportZania: 56% россиян готовы заплатить за смену в детском лагере до ₽50 тысяч

close
100%
Server Amzayev/Global Look Press

Большинство российских родителей (56,6%) не готовы платить за путевку ребенка в детский лагерь больше 50 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные компании SportZania, пишет АТОР.

Отправить ребенка в лагерь на неделю за 50-75 тыс. рублей готовы 28,1% опрошенных. Варианты до 100 тыс. рублей рассматривают 8% респондентов, остальные готовы отдать за недельную смену больше 100 тыс. рублей.

Основным критерием выбора лагеря, по результатам опроса, стала программа (34%). Комфортная площадка и умеренная стоимость оказались на втором месте по значимости, за эти аспекты проголосовало равное количество респондентов — по 26,9%.

Меньше всего внимания при выборе детского лагеря россияне уделяют питанию (12,2%).

«Наименьшее количество голосов по теме питания объяснимо. Любая площадка для лагеря обязана обеспечить детям здоровое, сбалансированное и правильное питание, поэтому на этот счет родители могут не переживать», — комментирует гендиректор SportZania Игорь Пугачев.

До этого 72% россиян признались в превышении запланированных расходов на ремонт.

Ранее стало известно, сколько россиян пойдут в отпуск летом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами