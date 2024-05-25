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Россия договорится о строительстве АЭС с Мьянмой

Россия подпишет соглашение с Мьянмой о строительстве АЭС малой мощности

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Телеграм-канал «Курская АЭС»

Россия подпишет соглашение с Мьянмой о строительстве АЭС малой мощности. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, речь идет о наземной АЭС малой мощности не менее чем на 110 МВт с ядерными реакторами российского производства.

До этого генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация готова построить в Белоруссии вторую атомную электростанцию при необходимости.

По его словам, вопрос состоит только в том, какой будет технический облик и место расположения будущего блока.

Незадолго до этого Лихачев заявил, что Анкара приняла политическое решение доверить «Росатому» строить вторую атомную электростанцию (АЭС) в стране.

Ранее Россия предложила Монголии построить малую АЭС.

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