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В Италии заявили, что стране удалось свести к минимуму зависимость от российского газа

SWI: Италии удалось минимизировать зависимость от российского газа

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Bela Szandelszky/AP

Италия свела к минимуму свою энергетическую зависимость от России, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности страны Джильберто Пикетто Фратин. Его слова приводит издание Swissinfo (SWI).

«Сейчас та часть российского газа, которая доходит до Италии, минимальна и уже не является существенной для нашей страны», — сказал представитель итальянского правительства.

По словам Фратина, за два года Италии удалось диверсифицировать поставки газа. Так, сегодня основным экспортером энергоносителя в страну является Алжир. До февраля 2022 года 40% от всего газового импорта Италии приходилось на Россию.

Между тем в марте среди всех стран Евросоюза именно Италия была лидером по объему импорта газа из РФ. Объем закупок вырос в 2,6 раза и достиг €238,5 млн, что является максимальным значением с февраля 2023 года.

Ранее аналитик оценил будущее транзита газа через Украину.

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