В Банке России назвали временным период высоких ставок в России

Высокие ставки по кредитам и вкладам в России являются временным явлением. Об этом заявил зампредседателя Центрального банка Алексей Заботкин в интервью газее «АиФ».
Он объяснил, что цель введения высоких ставок заключается в снижении инфляции.
«Если заемные деньги оставить дешевыми, то спрос еще сильнее опережал бы предложение. Временный период высоких ставок — в интересах всего общества», — сказал экономист.
По словам Заботкина, высокие ставки компенсируют рост цен и сохраняют «покупательную способность сбережений».
21 мая Алексей Заботкин сообщил, что Центральный банк России намерен предметно рассмотреть сценарий с повышением ключевой ставки на ближайшем в июне заседании совета директоров.
Очередное заседание ЦБ должно пройти в первую пятницу июня.
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