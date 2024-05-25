В Банке России назвали временным период высоких ставок в России

Высокие ставки по кредитам и вкладам в России являются временным явлением. Об этом заявил зампредседателя Центрального банка Алексей Заботкин в интервью газее «АиФ».

Он объяснил, что цель введения высоких ставок заключается в снижении инфляции.

«Если заемные деньги оставить дешевыми, то спрос еще сильнее опережал бы предложение. Временный период высоких ставок — в интересах всего общества», — сказал экономист.

По словам Заботкина, высокие ставки компенсируют рост цен и сохраняют «покупательную способность сбережений».

21 мая Алексей Заботкин сообщил, что Центральный банк России намерен предметно рассмотреть сценарий с повышением ключевой ставки на ближайшем в июне заседании совета директоров.

Очередное заседание ЦБ должно пройти в первую пятницу июня.

До этого в России заговорили о налоговой амнистии.

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