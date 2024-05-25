Аргентина ограничила поставки газа местным предприятиям из-за экстремальной погоды

Правительство Аргентины ввело временное ограничение на поставки газа местным предприятиям из-за холодов в некоторых регионах страны, пишет газета Clarin.

Уведомление о приостановке поставок получили производители текстиля и продукции из пластика. Также временно будут остановлены поставки газа на автозаправки.

Меры призваны предотвратить массовые отключения на фоне скачка спроса на энергоноситель в связи с неожиданно низкими температурами в стране.

Календарная зима в Аргентине начинается 21 июня. Согласно прогнозам Национальной метеорологической службы страны, 25-26 мая температура в Буэнос-Айресе может опуститься до 2 градусов, на юге страны — до минус 9.

В начале мая заморозки пришли в Центральную Россию. Резкое похолодание в центре страны вместе с засухой на юге нанесли серьезный удар урожаю. Аналитики уже трижды за месяц снижали оценку сбора пшеницы в России в 2024 году.

Ранее небольшие отечественные сельхозпроизводители столкнулись с риском банкротства из-за заморозков.