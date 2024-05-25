Стало известно, сколько зарабатывают филологи в России

Средняя зарплата филологов в России составила 75 тыс. рублей в начале 2024 года. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru ко Дню филолога 25 мая.

Выпускникам филологического факультета проще всего найти работу в Москве. В 2024 году на долю столицы приходилось 11,2% от всех предложений работы филологам. В числе регионов России, где есть спрос на гуманитариев: Санкт-Петербург (3,7% вакансий), Московская область (1,9%), Краснодарский край, республика Татарстан, Свердловская область (по 1,5%) и Нижегородская область (1,1%). В остальных регионах страны за год было открыто меньше 300 вакансий. В целом по России спрос на специалистов с филологическим образованием за год вырос на 5%.

В 57% случаев филологам предлагают работу в сфере образования. Также филологов ищут на позиции копирайтера, редактора, корректора, PR-менеджера, менеджера по маркетингу, интернет-маркетолога.

Такие специалисты требуются образовательным учреждениям (31,8%), ИТ-компаниям (31,6%), СМИ, рекламным и event-агентствам (11%), В2В-компаниям (7,7%) и розничным сетям (5,5%).

Удаленная работа предлагается в 37% открытых вакансий, гибкий график — в 4%. Соискатели с филологическим образованием могут найти работу и вахтовым методом.

На hh.ru открыто более 60 вакансий для филологов с релокацией. Среди них: экскурсовод на Сахалин с зарплатой до 150 тыс. рублей, арт-директор на круизный теплоход с зарплатой до 55 тыс. рублей, гувернантка или гувернер для троих детей с зарплатой до 255 тыс. рублей, специалист по коммуникациям (без указания зарплаты).

Самые высокие доходы могут быть у переводчиков (до 300 тыс. рублей), пресс-секретарей (до 250 тыс. рублей), менеджеров по рекламе и PR (до 200 тыс. рублей), руководителей PR-службы (180 тыс. рублей), SMM-специалистов (120 тыс. рублей) и шеф-редакторов (120 тыс. рублей).

В региональном разрезе наиболее высокие зарплатные предложения для филологов в этом году зафиксированы в Сахалинской области (здесь им готовы платить в среднем 129 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий автономном округе (90 тыс. рублей) и Москве (79,4 тыс. рублей).

Исследование было проведено в мае 2024 года.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата кадровика в России за год выросла на 8600 рублей.