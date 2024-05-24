Стала известна сумма взятки, полученной замгубернатора Краснодарского края

Сумма полученной заместителем губернатора Краснодарского края Сергеем Власовым взятки превысила 1 млн рублей. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на осведомленный источник.

«Сумма взятки — более миллиона рублей», — отмечается в публикации.

Согласно информации региональной администрации, замглавы области заведовал работой департаментов строительства, архитектуры, госжилинспекции, а также министерств по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Незадолго до этого правоохранители задержали заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова за получение взятки. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

Перед этим Центральный районный суд Новосибирска огласил приговор бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину и назначил ему четыре года лишения свободы по делу о взятке.

Ранее в Москве вынесли приговор начальнику отдела по вопросам миграции.