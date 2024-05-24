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На форуме Альфа-Банка по развитию АПК обсудили взаимодействие России и Китая

На Alfa Agro Forum прошли переговоры бизнесменов из России, Китая и Белоруссии

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Пресс-служба Альфа-Банка

Тенденции в развитии отечественного агропромышленного комплекса, инновации в сельхозтехнике России, Китая и Белоруссии, а также современные условия ведения бизнеса и локализации продукции российского аграрного сектора в КНР стали темой обсуждения на организованном Альфа-Банком форуме Alfa Agro Forum. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Также в деловую повестку были включены вопросы экспорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции из России, развития рынка, поиска надежных партнеров в Китае и Белоруссии, выбора финансовых инструментов для увеличения продаж на российском рынке.

Участники форума — представители крупнейших российских, белорусских и китайских компаний, среди которых Lоvol, Agroapollo (Changfa), Гомсельмаш, Агрохолдинг «Степь» и другие, смогли завести полезные бизнес-знакомства.

В рамках мероприятия Альфа-Банк организовал переговоры между бизнес-сообществами трех стран-участниц форума.

Директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков назвал развитие бизнеса с Китаем стратегически важным для компании.

«Наша миссия — стать для бизнеса банком номер один в данном направлении. Мы предлагаем лучшие решения для импортеров и экспортеров, создаем инфраструктуру и консалтинговые сервисы», — заявил Воейков.

По его словам, сотрудничество с Белоруссией также имеет большое значение для компании и клиентов.

«Собрать на одной площадке лидеров трех стран агропромышленной отрасли и внешнеэкономической деятельности — втройне почетно», — добавил директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка.

Alfa Agro Forum — третье специализированное событие, организованное Альфа-Банком для участников ВЭД. В компании заявили о планах провести новую серию мероприятий для других отраслей.

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