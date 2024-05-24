В Госдуме рассказали, как России заработать на активах США и Европы

Россия может зарабатывать на западных активах без их конфискации. Такое мнение в интервью Дума ТВ высказал председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, использование средств, дивидендов и производных доходов — это нормально.

«Мы могли бы сформировать некий закладной потенциал, пул из этих закрытых счетов, которые у нас скопились — это миллиарды денег в долларовом исчислении. И использовать их в качестве залогов, для кредитования, обеспечения, зарабатывать на них. То есть мы формально их не конфискуем, но зарабатывать на них можем», — сказал Гаврилов.

Говоря о том, почему Россия пока не конфискует зарубежные активы, парламентарий подчеркнул, что мир построен на уважении к праву.

23 мая президент России Владимир Путин подписал указ, который дал российским судам право использовать имущество США для компенсации ущерба от конфискации активов РФ. Речь идет о полной передаче прав российским правообладателям. В Госдуме указ назвали «естественным решением» в ответ на агрессивную политику Запада.

До этого американский лидер Джо Байден подписал закон, позволяющий конфисковать российские активы и использовать их для помощи Украине, однако пока США не предпринимали никаких попыток изъять средства.

Ранее в России подсчитали размер находящихся в стране американских активов.