РФ и Белоруссия достигли договоренностей по энергетике

Россия и Белоруссия достигли определенных договоренностей по энергетике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время российско-белорусских переговоров, передает РИА Новости.

«Энергетика является, действительно, одним из важнейших направлений», — подчеркнул российский лидер.

Он обратил внимание, что сейчас об этом уже подробно говорили в узком составе. Он сказал, что в том, что «определенные договоренности» в этой области будут исполнены нет никаких сомнений. Президент отметил, что ритмичная работа соответствующих предприятий в области ТЭК, будет обеспечена.

Кроме того, Путин счел приоритетным сотрудничество в сфере высоких технологий для Москвы и Минска. По его словам, за этой отраслью будущее. Он призвал стороны помогать друг другу «развивать эти компетенции».

Накануне стало известно, что переговоры российского лидера и президента Белоруссии Александра Лукашенко в узком составе завершились, они длились около двух часов.

Ранее Путин перед поездкой в Минск встретился с патриархом Кириллом.