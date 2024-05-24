Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист предрек снижение курса евро до 96 рублей в ближайшее время

Экономист Шнейдерман: курс евро в ближайшее время снизится до 96 рублей

close
100%
Shutterstock

Курс евро может снизиться до 96 рублей уже на следующей неделе. Такой прогноз в беседе с RT дал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. По его словам, давление на европейскую денежную единицу оказывает такой фактор, как налоговый период в России, т.е. на рынке присутствуют крупные сделки по продаже иностранной валюты.

«Далее мы ожидаем возврат курсов иностранных валют на более высокие уровни. Это может произойти в июне», — продолжил Шнейдерман.

Он добавил, что летом рынок не отличается высокой волатильностью. Однако, по его словам, могут появиться фундаментальные факторы, которые окажут влияние на курс иностранных валют, например, важные геополитические события.

24 мая курс евро на торгах опустился ниже отметки в 97 рублей впервые с 5 февраля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

В моменте евро стоил 96,85 рубля. По состоянию на 10:50 по московскому времени курс составил 97,2 рубля.

Доллар в пятницу находился в диапазоне 89,6-90,2 рубля, юань — в диапазоне 12,37-12,44 рубля.

Поддержку национальной валюте оказывают продажи как со стороны экспортеров, так и со стороны Банка России в рамках бюджетного правила, отметил старший портфельный управляющий УК «Первая» Яков Яковлев.

Ранее эксперты объяснили рекордный рост доли рубля в расчетах с Европой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами