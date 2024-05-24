Экономист предрек снижение курса евро до 96 рублей в ближайшее время

Курс евро может снизиться до 96 рублей уже на следующей неделе. Такой прогноз в беседе с RT дал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. По его словам, давление на европейскую денежную единицу оказывает такой фактор, как налоговый период в России, т.е. на рынке присутствуют крупные сделки по продаже иностранной валюты.

«Далее мы ожидаем возврат курсов иностранных валют на более высокие уровни. Это может произойти в июне», — продолжил Шнейдерман.

Он добавил, что летом рынок не отличается высокой волатильностью. Однако, по его словам, могут появиться фундаментальные факторы, которые окажут влияние на курс иностранных валют, например, важные геополитические события.

24 мая курс евро на торгах опустился ниже отметки в 97 рублей впервые с 5 февраля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

В моменте евро стоил 96,85 рубля. По состоянию на 10:50 по московскому времени курс составил 97,2 рубля.

Доллар в пятницу находился в диапазоне 89,6-90,2 рубля, юань — в диапазоне 12,37-12,44 рубля.

Поддержку национальной валюте оказывают продажи как со стороны экспортеров, так и со стороны Банка России в рамках бюджетного правила, отметил старший портфельный управляющий УК «Первая» Яков Яковлев.

Ранее эксперты объяснили рекордный рост доли рубля в расчетах с Европой.