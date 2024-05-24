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Альфа-Банк получил 11 наград премии Finaward

Шесть проектов Альфа-Банка победили в номинациях премии Finaward

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк получил 11 наград премии журнала «Банковское обозрение» Finaward, сообщает пресс-служба банка. При этом проекты Альфа-Банка победили в шести номинациях премии.

Отмечается, что награды получили банковский сервис для топ-менеджеров «Альфа-Босс», единая цифровая платформа для всех сегментов бизнеса «Альфа-Бизнес», Phygital-инициатива Амбассадоры Альфа-Банка, экспериментальные возможности мобильного банка Альфа-Онлайн, а также клиентский суперсервис для получения кредита за один клик. Кроме того, банк был награжден за развитие цифровых банковских технологий в малых городах России.

При этом жюри премии отметило преимущества настраиваемого решения для интеграции с партнерскими сервисами Alfa API. Собственная платформа Альфа-Банка для работы с ЦФА A-Toкен также получила высокую оценку членов жюри. Кроме того, премией был отмечен сервис для предпринимателей для работы в сфере электронной коммерции «Альфа eCom», а также сервис Private Banking – пляж «А-клуба» в Бодруме.

Также руководитель А-клуба Алина Назарова заняла первое место в рейтинге руководителей private banking.

Напомним, премия инноваций и достижений в финансовой отрасли Finaward, учрежденная деловым журналом «Банковское обозрение» в 2012 году, отмечает наиболее яркие продуктовые и IT-решения в финансовом секторе.

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