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Россия в этом году впервые займет более четверти мирового рынка зерна

МСЗ: в этом году Россия впервые займет больше четверти мирового экспорта пшеницы

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pexels.com

Международный совет по зерну изменил прогноз по экспорту российской пшеницы по итогам этого сельскохозяйственного сезона. Согласно новым данным, Москва впервые займет почти 26% мирового рынка. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные.

Организация прогнозирует, что в текущем сельскохозяйственном году Россия экспортирует 53,1 миллиона тонн пшеницы, в апреле прогнозировалось 52,1 миллиона тонн. Если прогноз сбудется, то максимальный объем экспорта за всю современную историю и будет почти на 10% больше прошлогоднего показателя.

Кроме этого, доля России в мировом экспорте пшеницы может вырасти до рекордных 25,8%.

До этого агентство «Интерфакс», ссылаясь на данные Российского зернового союза, сообщало, что за период с 1 по 20 мая Россия отправила на экспорт 3,394 млн тонн зерна, что на 18% уступает показателю за аналогичный период 2023 года.

Ранее сообщалось, что ряду российских сельхозпроизводителей грозит банкротство из-за майских заморозков.

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