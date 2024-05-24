Россия в этом году впервые займет более четверти мирового рынка зерна

Международный совет по зерну изменил прогноз по экспорту российской пшеницы по итогам этого сельскохозяйственного сезона. Согласно новым данным, Москва впервые займет почти 26% мирового рынка. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные.

Организация прогнозирует, что в текущем сельскохозяйственном году Россия экспортирует 53,1 миллиона тонн пшеницы, в апреле прогнозировалось 52,1 миллиона тонн. Если прогноз сбудется, то максимальный объем экспорта за всю современную историю и будет почти на 10% больше прошлогоднего показателя.

Кроме этого, доля России в мировом экспорте пшеницы может вырасти до рекордных 25,8%.

До этого агентство «Интерфакс», ссылаясь на данные Российского зернового союза, сообщало, что за период с 1 по 20 мая Россия отправила на экспорт 3,394 млн тонн зерна, что на 18% уступает показателю за аналогичный период 2023 года.

Ранее сообщалось, что ряду российских сельхозпроизводителей грозит банкротство из-за майских заморозков.