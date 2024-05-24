Индекс Мосбиржи упал ниже 3400 пунктов впервые с начала апреля

Индекс Мосбиржи в пятницу опустился ниже 3400 пунктов. Индикатор торгуется на этом уровне впервые с 5 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14:39 по московскому времени индекс Мосбиржи находился на отметке 3400,04 пункта. Дневной минимум составил 3395,03 пункта.

В лидерах падения ценные бумаги компаний «ВК» (-3,68%), «Россети» (-2,87%), привилегированные и обыкновенные акции «Татнефти» (-2,82% и - 2,66% соответственно), бумаги компании «Сегежа» (-2,54%).

Активнее других росли бумаги «ФосАгро» (+0,84%), «Аэрофлота» (+0,52%), «Селигдара» (+0,37%), МКБ (+0,3%) и «Полюса» (+0,08%).

На прошлой неделе индекс Мосбиржи впервые с февраля 2022 года поднимался выше 3500 пунктов.

До этого американский индекс Dow Jones Industrial Average впервые в истории преодолел отметку 40 000 пунктов. Индикатор вырос на фоне данных по инфляции в США. Рост потребительских цен в Штатах в апреле замедлился до 3,4% годовых.

Ранее курс евро опустился до минимума с начала февраля.