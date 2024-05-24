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Новак заявил, что Россия в будущем может снова ввести запрет на экспорт бензина

Новак: власти планируют в будущем использовать инструмент запрета вывоза бензина

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Мурад Оруджев/РИА Новости

Правительство РФ не планирует отказываться от инструмента запрета экспорта бензина, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Это нормальный инструмент, он будет использоваться и в будущем, у нас всегда есть возможность регулировать эту ситуацию», — сказал Новак.

По словам премьера, такие меры работают аналогично механизму регулирования мирового рынка нефти ОПЕК+. Разница заключается в том, что правительство РФ нацелено на стабилизацию внутреннего рынка страны.

На днях кабмин отменил временный запрет на продажу российского бензина за рубеж. Экспорт возобновился до конца июня. С 1 июля по 31 августа ограничения снова вступят в силу. Такое решение было принято правительством из-за насыщения внутреннего рынка топлива, а также опасений затоваривания НПЗ.

Ранее эксперт назвал положительные стороны снятия запрета на экспорт.

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