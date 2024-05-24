В России наблюдается бум автокредитов

Россияне активно набирают автокредиты. Рынок займов на машины в стране уже приблизился к 2 трлн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.

К началу весны российские банки одобрили кредитов на автомобили на 1,82 трлн рублей. За последние 12 месяцев объем выдачи займов подскочил почти в 1,5 раза, отметил аналитик.

На российском рынке автокредитования происходит настоящий бум, подчеркнул Осадчий. Такая динамика может быть связана с охлаждением рынка ипотеки, допустил эксперт.

В 2024 году средняя стоимость авто, передаваемых в обеспечение по автозаймам, впервые превысила отметку в 1 млн рублей. Среди причин роста средней стоимости авто в залоге — общее увеличение цен на подержанные автомобили. За первый квартал машины с пробегом в России подорожали на 1,55% по сравнению с предыдущим кварталом.

Ранее банкир объяснил, почему в России не падает спрос на кредиты.