Россияне начали избавляться от кредиток

По итогам апреля число кредитных карт на руках у россиян сократилось на 2 млн по сравнению с предыдущим месяцем и составило менее 91 млн штук. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Скоринг бюро».

Такого сильного падения в России не фиксировали несколько лет. Причем оно произошло на фоне продолжающейся активной выдачи кредиток. Так, в прошлом месяце банки выдали своим клиентам более 2,3 млн кредитных карт.

Средний лимит по кредиткам к началу мая вырос до 105 тыс. рублей (+10%). Это самый высокий уровень с начала 2020 года.

Между тем крупнейшие российские банки приступили к повышению ставок по депозитам. Доходность выросла до 16-17,5% годовых. Причины для такого шага разные. Одна из них — ожидание решения Банка России по ключевой ставке. Следующее заседание регулятора назначено на 7 июня. Не исключено, что ЦБ пойдет на повышение ставки для сдерживания инфляции.

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