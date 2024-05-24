Ведущие корпорации мира столкнулись с сокращением прибыли

Чистая прибыль крупнейших частных компаний мира по итогам первого квартала снизилась на 6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года, пишет Nikkei.

Всего за январь — март они заработали $1,11 трлн. В расчете учитывались финансовые показатели порядка 24,6 тыс. корпораций, на которые приходится более 90% совокупной цены акций всех компаний планеты.

Аналитики связывают падение общей прибыли с ухудшением деловой конъюнктуры в Китае. По данным Nikkei, чистая прибыль компаний из КНР за первые три месяца упала на порядка 10%. Сильнее всего сократились доходы банков и девелоперов.

Во втором квартале динамика может сохраниться, предупреждают эксперты.

Накануне рыночная стоимость американского бигтеха Nvidia превысила капитализацию всего фондового рынка Германии. Компания входит в топ-3 самых дорогих публичных компаний США вместе с Microsoft и Apple.

Ранее была названа единственная компания в G20 c капитализацией выше национального ВВП.