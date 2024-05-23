Жюри премии Finaward высоко оценило программы страхования дочерних компаний Сбера

СберСтрахование жизни и СберСтрахование, которые входят в блок «Управление благосостоянием» Сбера, стали лауреатами премии Finaward 2024, сообщает пресс-служба банка.

Так, СберСтрахование стала лауреатом премии в номинации «За развитие продуктов долевого страхования жизни в России». Жюри Finaward дало хорошую оценку программе «Управляемый капитал». Отмечается, что летом 2022 года компания первой в России запустила продажи долевого страхования жизни (ДСЖ). Мене чем за два года в компанию инвестировали 120 млрд рублей.

В свою очередь, СберСтрахование победила в категории «Человекоцентричный продукт года». Жюри премии высоко оценило страховую программу «Защита на любой случай».

Напомним, премия инноваций и достижений финансовой отрасли была учреждена деловым журналом «Банковское обозрение» в 2012 году. С 2019 года премия обрела новый бренд — Finaward — и официальный аудит подсчета голосов в конкурсных номинациях. Победителей премии в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей российского финансового сообщества.