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В Санкт-Петербурге вручили премию Investfunds Awards

Два фонда УК «Первая» победили в премии Investfunds Awards

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Depositphotos

Управляющая компания «Первая» победила в номинации «Лидер по приросту стоимости чистых активов в открытых и биржевых ПИФ – 2023» премии Investfunds Awards, сообщает пресс-служба Сбера. Церемония вручения прошла в Санкт-Петербурге.

В номинации «Лучший ОПИФ рынка облигаций – 2023» также победил продукт компании – фонд «Еврооблигации» под управлением компании.

Генеральный директор УК «Первая» Андрей Бершадский подчеркнул, что индустрия коллективных инвестиций стала одним из самых открытых и прозрачных сегментов российского финансового рынка.

«Данные по доходности, притокам и оттокам в паевых фондах за любые периоды находятся в открытом доступе, каждый клиент может посмотреть эту статистику. Нам особенно приятно получить высокую оценку агентства InvestFunds и премию сразу в двух номинациях, продемонстрировав как самую высокую доходность на рынке, так и результаты привлечения новых средств клиентов в наши паевые фонды», — сказал он.

Бершадский уточнил, что для диверсификации рисков у российских клиентов пользуются популярностью фонды валютных облигаций. По его словам, такие фонды есть в продуктовой линейке практически у всех управляющих компаний. Он подчеркнул, что в этом сегменте очень высокая конкуренция, однако за счет инвестиционной экспертизы и грамотного управления портфелем фонда компания смогла добиться высокого результата.

По данным независимого аналитического портала Investfunds, в 2023 году активы открытых и биржевых фондов управляющей компании росли активнее всех. При этом «Фонд смешанный с выплатой дохода» с апреля по октябрь был крупнейшим на российском рынке фондом по стоимости чистых активов. В итоговый рейтинг самых популярных фондов года попали также биржевой фонд «Сберегательный», «Фонд акций с выплатой дохода» и «Фонд облигаций с выплатой дохода».

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