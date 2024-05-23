Мобильное приложение «НаСпорте» поможет поучаствовать в «Зеленом марафоне» Сбера

Благотворительный забег Сбербанка «Зеленый марафон» стартует в Международный день защиты детей, 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Спортивное мероприятие станет возможностью помочь детям. Отмечается, что Сбер разработал бесплатное приложение для спортсменов и любителей «НаСпорте».

«Если его пользователь присоединится к событию «Зеленый марафон» в приложении и включит трекер 1 июня на старте Зеленого марафона, или на пробежке в любой точке России, каждый его километр Сбер приравняет к 100 рублям», — говорится в сообщении.

В банке уточнили, что все собранные на марафоне средства пойдут в благотворительный фонд «Вклад в будущее», чтобы дети с ментальными особенностями и опытом сиротства смогли подготовиться к школе.

Для участия в онлайн-забеге необходимо скачать мобильное приложение, заполнить профиль и дать приложению доступ к своей геолокации. После этого достаточно присоединиться к событию «Зеленый марафон. Бег на улице» или «Зеленый марафон. Скандинавская ходьба». В день марафона участникам нужно зайти в приложение и начать событие, а после окончания пробежки нажать кнопку «Стоп».

Как рассказали в Сбере мобильное приложение «НаСпорте» продолжит развиваться и вне «Зеленого марафона». Например, с ним можно будет следить за своим спортивным прогрессом, фиксировать результаты и делиться достижениями, отслеживать маршруты пробежек, создавать события, а также многое другое.

Напомним, «Зеленый марафон» Сбера в этом году пройдет уже в одиннадцатый раз. В забеге примут участие десятки тысяч бегунов в 60 городах России. Таким образом он станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране.