Обновленная программа лояльности Сбера будет строиться вокруг клиента

Обновленная программа лояльности Сбера строится вокруг клиента, а не вокруг продуктов и отвечает новой стратегии компании до конца 2026 года, основой которой является человекоцентричность. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

По словам Кирилла Царева, программы лояльности стимулируют клиента пользоваться сервисами.

«Когда сервисы становятся примерно одинаковыми, тогда лояльность и кешбэк — это один из способов спозиционировать себя иначе, чем остальные игроки рынка», — отметил первый зампред правления Сбербанка.

Он сообщил, что в прошлом году клиенты СберСпасибо списали более 140 млрд накопленных бонусов, подчеркнув, что у клиентов нет проблемы, где их потратить.

«У нас большая сеть партнеров по всей России, где можно и копить, и тратить бонусы — заказать продукты из супермаркетов или товары для дома в маркетплейсе, заправить автомобиль и многое другое. Также бонусами можно компенсировать платежи за ЖКХ, кредиты, налоги или мобильную связь либо перевести в благотворительные фонды», — указал Царев.

Он также отметил, что исследования компании говорят о том, что люди получают больше позитивных эмоций, когда приобретают что-то важное и ценное для себя не просто за рубли, а за «спасибо».

«Кешбэк деньгами сразу растворяется в общей массе семейного бюджета и незаметен, а бонусы копятся на отдельном счете, и, как показывает практика, люди используют его как копилку — собравшуюся сумму направляют именно на те товары и услуги, которые им необходимы», — добавил Царев.

По его мнению, это хороший способ не только сэкономить, но и пережить позитивный эмоциональный опыт: расплатиться бонусами за какую-нибудь приятную мелочь или накопить на крутой гаджет, дорогое ювелирное украшение.

«Мы постоянно изучаем, что происходит на рынке программ лояльности — как в стране, так и за рубежом, собираем и анализируем обратную связь от клиентов, видим запрос на свободу выбора и возможность настраивать программу под себя. И поняли, что пришло время перемен», — сказал Царев.

Он уточнил, что обновленная программа лояльности больше не привязана к заданиям или уровням. Теперь сам клиент решает, за какие покупки он хочет получать больше бонусов. Но если подходить с большей осознанностью и прогнозировать свои ближайшие траты, то выгода станет намного значительнее.

Также первый зампред правления Сбербанка отметил, что в обновленной программе лояльности вырастает роль подписки СберПрайм и премиальных пакетов, с которыми можно будет получить до 2% в категории «На все покупки» и до 10% в категориях повышенного кешбэка.