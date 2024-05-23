Россияне стали чаще покупать цветы в алкомаркетах

Продажи цветов и растений в российских алкомаркетах по итогам 2023 года взлетели на 139%. Об этом пишет РБК Вино со ссылкой на аналитические данные компании Platforma.

Спрос на другие неалкогольные товары также заметно вырос. Продажи настольных и карточных игр подскочили на 138%, товаров для туризма и рыбалки — на 100%, товаров для школы и обучения — на 85%.

Кроме того, россияне стали чаще покупать в алкомаркетах продукцию из категорий «хобби и творчество» (+67%), «электроника» (+73%), «товары для авто» (+52%).

«Алкомаркеты активно используют выгодное расположение магазинов. Трансформация ассортимента в сторону «магазина у дома» не только увеличивает средний чек, но и привлекает дополнительных покупателей, не заинтересованных в алкоголе», — отметила руководитель продукта «Прогноз спроса» Platforma Елена Титова.

Согласно прогнозам компании, в будущем алкомаркеты продолжат диверсифицировать свой ассортимент.

До этого в России зафиксировали рост стоимости набора продуктов для окрошки. Корзина необходимых для приготовления этого блюда товаров за год подорожала на 12%.

Ранее россиянам предрекли рост цен на чай.