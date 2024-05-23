У Елены Исинбаевой нашли почти полумиллионный долг перед налоговой

Счета олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой могут заблокировать из-за задолженности по налогам. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, суммарная задолженность спортсменки перед Федеральной налоговой службой (ФНС) с учетом штрафов составляет более 465 тыс. рублей. Чтобы избежать блокировки счетов, Исинбаевой необходимо погасить долг.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В июле спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК). Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей. Исинбаева живет на Тенерифе (Испания), у нее там куплена недвижимость.

В январе текущего года депутат Госдумы Султан Хамзаев допустил, что Исинбаеву могут лишить государственных наград и званий.

Ранее скандальное заявление Исинбаевой о номинальном воинском звании возмутило чемпионку Пекина.